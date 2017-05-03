Редактор египетского информационного портала Vetogate Эссам Камель побывал на оккупированных территориях Азербайджана и подробно рассказал о своей поездке, сообщает haqqin.az.

Журналиста повезли в Карабах на вертолете. Для этого из центральной части Еревана пришлось проехать полчаса на автомобиле до авиабазы.

«Авиабаза располагалась на окраине города, - пишет египтянин. – Солдат открыл нам ворота. За стенами авиабазы я увидел несколько вертолетов – современных и не очень. В правой части было небольшое здание, где я встретил военных и гражданских лиц разных национальностей.

На часах было семь утра, небо было в густых облаках. Постепенно мы начали занимать места в вертолете. Расстояние от Еревана до Карабаха – 270 км. Но на машине эта дорога занимает больше пяти часов, так как проходит через горы. Стычки между сторонами конфликта происходят ежедневно, были они и в это утро».

Среди пассажиров был и ливанский армянин Каро Кабабджян, которого называют «послом Карабаха на Ближнем Востоке». Он успокоил журналиста: «Мы будем лететь низко над землей, чтобы не попасться на радары и чтобы наша поездка в Карабах была безопасной», - сообщил Кабабджян, рассказавший затем египтянину искаженную, то бишь армянскую версию истории карабахского конфликта.

Всего в вертолете было 14 пассажиров, пять из которых были депутатами Европарламента. Также на борту находился американский журналист.

«Вертолет начал снижение, и пилот объявил, что мы подлетаем к карабахскому аэропорту, - продолжает Эссам Камель. – Территория была почти пустой, если не считать несколько разбросанных домов. Мы благополучно приземлились и отправились в город. Последствия войны заметны, когда смотришь на полуразрушенные здания».

Египтянин описывает старую заброшенную мечеть, подчеркивая, что «в регионе нет ни одного мусульманина».

«Большинство взрослых мужчин одеты в военную форму. Основным видом деятельности в Карабахе является сельское хозяйство. Выращивают хлопок, табак, некоторые овощи. Эта земля не богата природными ресурсами», - пишет он.

Редактор Vetogate встретился с так называемым «министром иностранных дел» Кареном Мирзояном и задал ему прямой вопрос: зачем никем непризнанному территориальному образованию нужен «министр иностранных дел»? Не получив внятного ответа на этот вопрос, Эссам Камель спросил и о том, не является ли война армян против азербайджанцев религиозным конфликтом против мусульман. Не обошел египетский журналист и протесты армянской стороны по поводу продажи Израилем оружия Азербайджану, подчеркнув, что Армению вооружает Россия.

По словам автора, в тот же день делегация вернулась в Ереван.