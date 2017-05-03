Подписаться на уведомления
 

Журналист карабахскому «министру»: зачем ты нужен? Вопрос в лоб

Автор: Отдел информации 

Редактор египетского информационного портала Vetogate Эссам Камель побывал на оккупированных территориях Азербайджана и подробно рассказал о своей поездке, сообщает haqqin.az.

Журналиста повезли в Карабах на вертолете. Для этого из центральной части Еревана пришлось проехать полчаса на автомобиле до авиабазы.

«Авиабаза располагалась на окраине города, - пишет египтянин. – Солдат открыл нам ворота. За стенами авиабазы я увидел несколько вертолетов – современных и не очень. В правой части было небольшое здание, где я встретил военных и гражданских лиц разных национальностей.

Эссам Камель

На часах было семь утра, небо было в густых облаках. Постепенно мы начали занимать места в вертолете. Расстояние от Еревана до Карабаха – 270 км. Но на машине эта дорога занимает больше пяти часов, так как проходит через горы. Стычки между сторонами конфликта происходят ежедневно, были они и в это утро».

Среди пассажиров был и ливанский армянин Каро Кабабджян, которого называют «послом Карабаха на Ближнем Востоке». Он успокоил журналиста: «Мы будем лететь низко над землей, чтобы не попасться на радары и чтобы наша поездка в Карабах была безопасной», - сообщил Кабабджян, рассказавший затем египтянину искаженную, то бишь армянскую версию истории карабахского конфликта.

Всего в вертолете было 14 пассажиров, пять из которых были депутатами Европарламента. Также на борту находился американский журналист.

«Вертолет начал снижение, и пилот объявил, что мы подлетаем к карабахскому аэропорту, - продолжает Эссам Камель. – Территория была почти пустой, если не считать несколько разбросанных домов. Мы благополучно приземлились и отправились в город. Последствия войны заметны, когда смотришь на полуразрушенные здания».

Египтянин описывает старую заброшенную мечеть, подчеркивая, что «в регионе нет ни одного мусульманина».

«Большинство взрослых мужчин одеты в военную форму. Основным видом деятельности в Карабахе является сельское хозяйство. Выращивают хлопок, табак, некоторые овощи. Эта земля не богата природными ресурсами», - пишет он.

Карен Мирзоян и Эссам Камель

Редактор Vetogate встретился с так называемым «министром иностранных дел» Кареном Мирзояном и задал ему прямой вопрос: зачем никем непризнанному территориальному образованию нужен «министр иностранных дел»? Не получив внятного ответа на этот вопрос, Эссам Камель спросил и о том, не является ли война армян против азербайджанцев религиозным конфликтом против мусульман. Не обошел египетский журналист и протесты армянской стороны по поводу продажи Израилем оружия Азербайджану, подчеркнув, что Армению вооружает Россия.

По словам автора, в тот же день делегация вернулась в Ереван.

377 просмотров


Старости
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Наша погода
Сегодня 23° / 12°
4 Май 22° / 15°
5 Май 23° / 14°
6 Май 23° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8579 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Лед тронулся, банки пошли на объединение наше послесловие
Победа команды Балаша Касумова в эфире Первого российского
Аяз Муталибов: «Мы уберегли Гянджу» эксклюзив
Журналист карабахскому «министру»: зачем ты нужен? Вопрос в лоб
Девятиэтажки в Баку пока сносить не будут
Меркель заглянула в глаза Путину комментарий по горячим следам
Наргиз Пашаева стала академиком
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения
Принц Уильям потребовал с таблоидов $1,6 миллиона за фото жены
Израиль не пускает палестинских спортсменов на Исламиаду в Баку
Хиллари Клинтон: «В моем поражении виноват директор ФБР»
Обвал цен на нефть данные торгов
Боевик ДНР стал солдатом армии США
В Сирии убит российский полковник
Путин позвонил Трампу
У Азербайджана два золота на старте чемпионата Европы по борьбе обновлено 23:33
Ле Пен обещает вернуть франк
Министр обороны Германии поссорилась с военными
За азербайджанские яблоки ответят армянские таможенники Возбуждено уголовное дело
Жених привел на свадьбу сотни подставных гостей вместо родственников
Азизов зарезал жену
Сторонники Меланшона не поддержат Макрона Данные опроса
Путин и Эрдоган обсудят военно-техническое сотрудничество
JPMorgan: «Нефть подорожает до $60 за баррель»
Минобороны России о применении советской бомбы в Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться