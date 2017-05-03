26 лет назад на карабахской земле Азербайджана началась операция «Кольцо», или, как ее называли в нашей стране, «Чайкендская операция». Целью ее было освобождение от армянских боевиков крупных населенных пунктов в Ханларском (ныне Гейгельский) и Геранбойском районах. В операции приняли участие подразделения 23-й дивизии 4-й армии Внутренних войск МВД СССР, а также азербайджанского ОМОНа.

В беседе с корреспондентом haqqin.az экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов, возглавлявший в 1991 году республику, рассказал, что на протяжении двух с половиной лет села Чайкенд, Гарабулаг, Камо, Азад, Мартунашен, Тодан и другие подвергались вооруженным нападениям, опасности подвергались и автобусы, курсировавшие между Баку и Гянджой. Чтобы покончить с этим и была разработана «Чайкендская операция».

Как вспоминает один из непосредственных ее участников - бывший представитель МВД Азербайджана в Нагорном Карабахе Эльдар Мурадов, приказом тогдашнего министра внутренних дел Мамеда Асадова ему было поручено собрать воевавших в Афганистане работников МВД и выдвинуться к Чайкенду.

«В селе тогда орудовали армянские боевики, но как только наши туда подошли, они отступили. Мы ввели режим паспортного контроля. Местные армяне встречали нас доброжелательно и жаловались на бандитов, которые и у них отбирали все что могли. Наши офицеры объяснили армянам, что теперь все они под нашей защитой. Однако боевики, попрятавшись по лесам и горам, по ночам терроризировали местное население, и у сельчан, соответственно, менялось отношение к нам. Тогда мы обсудили создавшуюся ситуацию с командованием, а оно, в свою очередь, с Москвой, и операция «Кольцо» наконец началась.

Нам сразу же удалось очистить несколько сел. Но при этом, как сейчас утверждают ереванские националисты, армянское население никто не трогал и насильно не изгонял. Это ложь! Мы ликвидировали только террористов и бородачей-боевиков.

До сих пор считаю операцию под Чайкендом самой успешной за время карабахского конфликта», - утверждает Э.Мурадов.

Его мнение полностью разделяет и А.Муталибов. По его словам, операция «Кольцо» возникла не спонтанно.

«Еще в 1989 году в Москве был разработан план действий во исполнение указа генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о расформировании незаконных вооруженных формирований и проведении паспортного контроля в целом по СССР. Однако несмотря на это Москва почему-то медлила с проведением этой операции.

Но в 1991 года я вновь поднял перед союзным руководством вопрос о сепаратизме в НКАО и потребовал провести операцию по расформированию там незаконных вооруженных формирований и проведении паспортного контроля в Ханларском и Геранбойском районах. И вот только после этого и был детально разработан план так называемого «Кольца», - вспоминает А. Муталибов.

Экс-президент считает, что в Ереване, чтобы оправдать вылазки сепаратистов и бандитов, сейчас говорят о десятках убитых мирных армян. Между тем мы заранее предупредили всех, что намечается операция, но их она не касается, ее цель - незаконные вооруженные формирования, окопавшиеся в их районе. Результатом операции «Кольцо» была полная очистка 24 армянских сел в Ханларском (ныне Гейгельский) и Геранбойском районах. По сути именно «Кольцо» уберегло Гянджу и другие азербайджанские города от армянских бандформирований», - уверен он.