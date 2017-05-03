Победа команды Балаша Касумова в эфире Первого российского

В эфире Первого российского канала состоялась финальная игра весенней серии интеллектуальных телевизионных игр «Что? Где? Когда?». В пятой игре весенней серии участвовала команда обладателя Бриллиантовой и Хрустальной сов, обладателя звания «Лучший капитан клуба» Балаша Касумова.
В состав команды Б.Касумова вошли двукратные обладатели Хрустальной совы Михаил Скипский (Санкт-Петербург), Елизавета Овдеенко (Москва), Юлия Лазарева (Москва) и Дмитрий Авдеенко (Москва), а также Эльман Талыбов (Баку).
По итогам игры команда Б.Касумова победила со счетом 6:5 и получила право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале года «Что? Где? Когда?». Игрок команды Б.Касумова Эльман Талыбов получил «Хрустальный атом» (вручается лучшему игроку представителем российской госкорпорации «Росатом»), а «Хрустальную сову» вручили Юлии Лазаревой, признанной лучшим игроком весенней серии игр 2017 года.