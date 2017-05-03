Когда 25 июля 2012 года Центральный банк Азербайджана повысил требование к минимальному размеру совокупного капитала действующих банков, а также уставного капитала вновь созданных банков с 10 до 50 млн. манатов, многие в один голос заговорили о необходимости сведения количества банков в стране к минимуму. Мол, пять десятков банков для нашей небольшой страны – это слишком большая роскошь. Такого мнения придерживались как местные, так и многие международные эксперты. Предлагались разные варианты – от ликвидации одних банков до консолидации других. Помнится, даже крупнейший банкир страны того времени, а потом осужденный за разбазаривание миллиардов долларов бывший глава Межбанка Джахангир Гаджиев заявил, что в стране должно функционировать не более 20 банков, это он назвал оптимальным числом.

Данный пример, возможно, не совсем удачен с учетом личности проворовашегося Джаника. Но он призывал банки, испытывающие трудности, консолидироваться. Правда, к его призыву за прошедшие пять лет мало кто прислушался, а самого Джаника, хотя и не за призыв, но посадили. Потому, с его мнением можно было бы и не считаться. Банки упорно не хотели соглашаться с такой, казалось бы, неоспоримой необходимостью – закрываться они соглашались, а объединяться нет. Но об этом все чаще стали говорить и многие другие спецы в этой сфере, особенно в последний год-два. И только на днях было официально объявлено, что AtaBank и Caspian Development Bank (CDB) все же объединились.

Да, наконец-то, два наших банка пошли на такой шаг, причем не по «рекомендации» сверху, а согласно решению общего собрания акционеров. А акционеры, как известно, лица или компании, знающие толк в деньгах, свои интересы просто так не упустят. Значит, у нас тоже заработало рыночное регулирование, если до этого свои личные амбиции банкиры ставили выше собственных и общественных интересов, то сегодня они сумели преодолеть это препятствие.

Многие заговорили о том, что AtaBank поглотил CDB, акционерам которого может и действительно не очень-то приятно слышать вот такое утверждение. Но они сумели сохранить своих работников, движимое и недвижимое имущество, и, конечно же, клиентов. А это, согласитесь, лучше, чем просто закрыть банк, распродать активы, расплатиться с долгами и отойти от дел.

Правда, пока до объединения в полном смысле слова, еще далеко. На основании достигнутого первоначального соглашения международная консалтинговая фирма PwC проведет оценку активов в связи с реорганизацией банков. И до государственной регистрации факта реорганизации Atabank и CDB, банки по отдельности будут продолжать выполнение своих обязательств по гражданско-правовым договорам с контрагентами. То есть некоторое время банки еще будут работать самостоятельно, пока не удастся решить всех положенных организационных вопросов.

Но достигнутое соглашение уже кое о чем говорит. Так, невидимый внешне процесс объединения банков все это время будет идти, если, конечно, акционеры не передумают, как это уже бывало. А удачное их объединение заставит трезво оценить ситуацию и акционеров других банков. Особенно слабых. Кстати, Atabank и CDB тоже занимали вовсе не ведущие и лучшие позиции в рейтинге азербайджанских банков. Некоторые эксперты называли их даже банкротами, хотя официально об этом новый регулятор в лице Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана не заявлял.

Но банки решили объединиться, что сразу успокоило общественность. Всем ясно, что два даже слабых банка вместе – это уже сила. Одной официальной информации оказалось достаточной, чтобы сбить беспокойство тысяч вкладчиков, с тревогой следящих за событиями в нашей банковской системе, доводящими их порой до белого каления.

Есть еще одно преимущество объединения банков перед их закрытием. Что объединение двух банков, что закрытие одного из них приводит к сокращению количества банков на рынке страны на одну единицу. При закрытии банка, как нетрудно догадаться, закрываются головной офис и все его филиалы, персонал остается без работы. В результате, с одной стороны, государство и население испытывают социальную напряженность, а с другой, возникают трудности по пополнению госбюджета.

Поэтому объединение встречено с одобрением социальными службами и Министерством налогов. Действительно, только за последний год в стране в связи с закрытием 11 банков остались без работы тысячи банковских работников. А ведь сфера банковских работников – одна их самых высокооплачиваемых категорий в стране. В результате, по самым скромным подсчетам, потребительский рынок потерял от этого около 2 млн. манатов в месяц. Не одного миллиона манатов за прошедший период недосчитался и наш бюджет, для пополнения которого Минналогов ищет все мыслимые и немыслимые методы.

Очень хочется надеяться на благополучный исход первого объединительного процесса двух банков. Думается, их примеру последуют и другие банки страны. И не обязательно только занимающие последние строки в рейтинговом списке. Объединение не мешает и крупным банкам, главное – это должно соответствовать интересам обеих сторон. А еще, в такой сложной ситуации, в которой оказалась банковская система Азербайджана, Палате, пожалуй, стоит обдумать вместе с банками и другой способ объединения. Это часто практикуемый на Западе способ кредитования крупных проектов путем создания банковских консорциумов. Может хоть таким образом удастся сдвинуть с места полностью парализовавшееся банковское кредитование. Есть и другие пути оживления банков, так что не надо увлекаться только их закрытием, лучше проводить тщательные анализы деятельности каждого банка, прежде чем принять решение о его дальнейшей судьбе.