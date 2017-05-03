Сегодня трудно утверждать, что мы оказались в худшей ситуации, чем при Cоветах. Правда, некоторые могут нам возразить, дескать, в прошлом социальные проблемы решались куда проще, да и вообще… Согласиться с таким мнением можно, но, согласимся и с тем, что это не совсем так. Для этого достаточно взглянуть на градостроительство, заселенные нашими же гражданами дома, на улицы, переполненные дорогими иномарками и заполненные полки в гипермаркетах.

В принципе экономические процессы, происходящие в странах СНГ, в том числе и в Азербайджане, весьма схожи. Наиболее ярко и масштабно эти процессы видны на примере России, где на наших глазах идет упорная борьба общества за достижение новых идей с целью избежать повторения развала национальной экономики. Если до вчерашнего дня две основные идеи – либеральная и «патриотическая» - господствовали только в Москве, то сегодня вся страна охвачена патриотическим энтузиазмом. А это уже свидетельствует о том, что в противостоянии двух взглядов все больше одерживают верх патриоты, добивающиеся создания новой модели экономики страны и общества без всяких революционных движений и майданов.

Россияне настроены сделать верный вывод из недавних событий в братской для них до вчерашнего дня Украине, где в создавшейся тяжелой экономической ситуации экс-президент Янукович решил сыграть на интересах России и Запада, чтобы самому выйти из засасывающей трясины кризиса. Игроком он оказался недальновидным, что привело страну к социальному противостоянию, завершившемуся Майданом. Киев до сих пор не может в себя прийти, поэтому российские патриоты и не хотят угодить в такую же яму, в которую страну, на их взгляд, пытается загнать Запад. Патриотическая элита прекрасно понимает, что сложная ситуация, в которой оказалась Россия, это результат ошибочной экономической политики властей, а следовательно, и всего общества.

Путин поддержит патриотов

В России новая либеральная элита в 90-х годах прошлого века успела поделить между собой почти все жирные куски доставшегося в наследство от СССР огромного экономического пирога. Но пока они занимались дележом, либеральный подход к госстроительству подводил общество к такому кризису, когда государственное устройство прямо на глазах меняло направление от унитарного к федеративному. На Западе в этот период заговорили о необходимости введения в России бюджетного федерализма, что и было принято Москвой. Но полный переход России к федеральному устройству, скорее всего, не устраивал новых олигархов - новые федеральные власти просто могли отнять у них советское наследство. К тому времени приватизация наиболее сочных кусков пирога была завершена, хотя справедливость ее проведения вызывала недовольство в обществе. Сложившаяся ситуация сама диктовала необходимость крепкой руки, приход к власти Путина стал неизбежен, конечно же, с соблюдением определенного консенсуса. Тем более, что наказ о твердой государственной вертикали власти зрел уже и со стороны народа.

Консенсус оказался неизбежным – либералы и общество получили каждый свое. А стране удалось избежать абсолютной федерализации. Хорошо это или плохо, не нам судить, но вся российская история показывает приверженность народа этой страны к унитарности. Здесь можно много говорить и о роли Черномырдина, не допустившего разделения и тотальной приватизации либералами энергетического сектора, и о роли Примакова, буквально спасшего страну от первого кризиса в конце 90-х. Но в любом случае они открыли путь для прихода Путина. Достигнутый консенсус сохранялся до последнего кризиса в российской экономике благодаря высоким нефтяным ценам, что позволяло не только улучшать уровень жизни населения путем перераспределения нефтедоходов, но и обогащаться московским олигархам-либералам.

Патриоты призывают к сохранению крепкой путинской вертикали власти и создания новой экономической модели, объединяющей положительные моменты как социалистической, так и капиталистической экономики. В целом, патриоты тоже не возражают против либеральных ценностей во взглядах, но с установлением предельных границ с учетом национальных и этнополитических традиций. С таким подходом, по большому счету, согласны и в Азербайджане. В советские годы, когда религия в стране была в запрете, действовали определенные морально-этические нормы, переступать которые значило подвергаться общественному осуждению. Теперь патриоты призывают хотя бы частично вернуться к этим устоям.

По всему чувствуется, что сам Путин в создавшейся ситуации поддержит сторону патриотов. И не только потому, что народ считает его патриотом №1, но и потому, что подход патриотов к экономическим процессам убедительней и конкретней. В ходе одного их последних совещаний, Путин при всей соответствующей протоколу выдержке не мог скрыть внутреннюю напряженность и недовольство работой своих чиновников, которая и привела страну в такое положение. Последний отчет правительства в Госдуме также запомнился поучительными выступлениями таких известных и пользующихся высоким авторитетом в обществе депутатов, как Зюганов, Жириновский и другие.

Отрицательный экономический рост

Против премьер-министра Медведева и всего экономического блока уже открыто стали выступать даже руководители отраслевых ведомств и крупных ассоциаций. Все это вынудило правительство внести в свой лексикон новое выражение «отрицательный экономический рост». Ясно, что они всячески стараются выиграть время, так как 29 месяцев подряд реальный располагаемый доход падает, вследствие чего и потребительский рынок страны сужается. И это еще по официальным сведениям. Как долго сможет протянуть правительство, у которого слова резко расходятся с делом, сказать трудно.

В такой ситуации, пожалуй, наиболее верное решение принял сам Путин. Он как бы отстранился от решения экономических проблем, прекрасно понимая, что с данной командой выйти из кризиса не удастся. Сегодня во внутренней политике он больше уделяет внимание регионам: одних глав увольняет, а другие оказываются на скамье подсудимых. Логика подсказывает, что вскоре эта волна может настигнуть и членов правительства – обратного хода, кажется, не остается.

Да и в целом, это, пожалуй, единственный выход из положения, так как нынешний экономический блок под знаменем рыночных преобразований использует собственную экономику для спекулятивной наживы в интересах конкретной части либеральной элиты. Не случайно в самой России многие эксперты высшего ранга уже открыто говорят о коррупции, охватившей все слои чиновничества. Да, коррупция есть и на Западе, но здесь она больше направлена на лоббирование чьих-то интересов, а передаваемые им деньги, это, скорее всего, перераспределение дохода «заказчика», предварительно оплатившего в казну все налоги. Да, даже такая «услуга» на Западе запрещена законом. Коррупция на глазах Запада преобразовалась фактически в криминальную секту. В одиночку всю коррупционную цепочку выстраивать невозможно, в одиночку можно брать взятку, которая, впрочем, также приводит, в конечном итоге, к коррупции.

Сегодня джин выпущен из бутылки. Россияне прекрасно осознают, что в происходящих в экономике событиях есть доля ответственности каждого индивидуума. Им бы концы с концами как-то свести до очередной зарплаты, которая все больше «худеет».

Но это уже требует изменения экономической политики правительства. В частности, почему, скажем, той же зарплаты, высокий уровень которой заставлял выезжать в соседнюю страну даже наших граждан, стало не хватать россиянам? Секрет кажущегося феномена заключается в том, что темпы роста зарплаты в России не превышали все эти годы темпов роста ВВП. Зарплата в его структуре составляла 43-45%, так и продолжает колебаться в этом интервале. А это уже порок либеральных институциональных преобразований, которые характерны не только для России, но и всего постсоветского пространства, в том числе и Азербайджана.

Не для роста, а для развития экономики

Перед развалом СССР фонд заработной платы в структуре ВВП Азербайджанской ССР составлял около 30%. Далее этот показатель стал постепенно снижаться до 25% в 1996 году. Были годы, когда он снижался и до 16%, а сегодня немного превышает 19%. Как видно, у нас фонд заработной платы в структуре ВВП более чем вдвое ниже, чем в соседней стране.

Вообще-то, это, конечно, факт отрицательный, но при правильной разработке новой модели может стать и одним из основных драйверов для развития экономики. Еще раз подчеркнем – не для роста, а именно для развития экономики. До сих пор экономика Азербайджана, как и других постсоветских стран, только росла, а не развивалась полноценно. Но при верном подходе к решению такой несправедливой ситуации в структуре ВВП Азербайджану будет куда легче довести фонд заработной платы в структуре ВВП до российского уровня, чем России поднять этот показатель еще на несколько пунктов. Но с обязательным условием того, чтобы структурный рост произошел за счет повышения производительности труда и роста фондоотдачи.

Это позволит расширять внутренний спрос в экономике без инфляционного давления, одновременно увеличится и покупательная способность нацвалюты, уменьшится реальный эффективный курс маната.

Следовательно, «естественным путем» повысится конкурентоспособность экономики. В противном случае для поддержания конкурентоспособности экономики нашему ЦБА придется постоянно девальвировать манат, решая проблему искусственным путем. Мы вновь остаемся при мнении, что глава ЦБА Эльман Рустамов был вынужден пойти на девальвацию маната из-за ошибок в проводимой монетарной и денежно-кредитной политике, а вовсе не для урегулирования реального эффективного курса маната. Последний показатель непрерывно рос аж с 2007 года, в течение восьми лет на это можно было обратить внимание, а не ждать момента, когда все отрицательные факторы обвалятся на экономику страны, словно снежный ком.

Несомненно, в такой ситуации наиболее уязвимой категорией оказались учителя, врачи и прочие приравненные к ним бюджетники, хотя именно эта категория является основой для создания будущего. Многие увязывают низкую зарплату в Азербайджане с низкой производительностью труда - выпуском продукции на одного физического работника. Но хочется им возразить – в России производительность труда тоже невысокая. Правда, у нас этот показатель почему-то не учитывается Госкомстатом, но как показывают наши собственные расчеты по экономике в целом, если до 2006 года этот показатель постоянно рос, то в дальнейшем он стал падать, а в 2015-2016 годах и вовсе принял «отрицательное значение».

Хотя если взять за основу выпуск продукции на единицу фонда заработной платы в экономике в целом, то получится, что наш средний работник выдает продукции в разы больше своего европейского коллеги. Аналогичная картина характерна для всех постсоветских стран.

Что же касается конкретно Азербайджана, то с 1995 года (последний год галопирующей инфляции) рост номинального ВВП увеличился в 26,5 раза, при этом рост номинального фонда заработной платы составил 23,5 раза. А реальный рост ВВП и фонда заработной платы выросли в этот же период в 6,3 и 7,8 раза соответственно. Отсюда следует, что у нас имеется немалый «запас» для постоянных преобразований структуры ВВП в направлении увеличения фонда заработной платы.

Есть у нашей экономики в запасе еще один негатив, который при адекватной экономической политике можно перевести в положительный фактор. Так, с 2004 года фондовооружение экономики Азербайджана ежегодно росло в среднем на 12%. При этом ежегодный рост фондоотдачи экономики до 2012 года составлял в среднем 20%, после чего он стал падать в среднем на 11% в год.

Иначе говоря, пять лет назад каждый вложенный в основной фонд манат производил продукцию на 2 маната, а сейчас этот показатель снизился вдвое. Получается, что или экономика наша стала работать неэффективно, или вложенные в основной капитал инвестиции чрезмерно раздувались. Опять пузырь, подумает читатель. И будет прав.

В поисках 3D

Ведь в первом случае пришлось бы констатировать факт «гниения» основных фондов экономики. Но официальная статистика показывает, что основные фонды у нас росли на самом деле. Правда, подавляющая доля инвестиций, направленных на прирост основных фондов, расходовалась на сооружение зданий и конструкций, хотя в них должны были превалировать расходы на оборудование и технологии. Но даже при всем своем негативе фонды росли, и сегодня у нас имеются мощности, которые могут обеспечить расширение производства.

В мире нет экономики, которая периодически не испытывала бы кризис. Но после кризиса могут вновь восстановить свою экономику те страны, которые умеют хладнокровно оценить факторы в тяжелой ситуации, приведшие к дисбалансу, и своевременно освободиться от них. И сегодня не следует особенно горевать по поводу переживаемого кризиса, так как у нас имеется достаточная финансовая подушка для выхода из него. А у кого нет такой подушки, для тех нынешнее состояние действительно может стать намного болезненнее.

В этом отношении положение у нас лучше, скажем, чем в России, где сверхдоходы от нефти поступают не столько в соответствующие фонды, сколько в карманы отдельных олигархов. В Азербайджане же благодаря дальнозоркости общенационального лидера Гейдара Алиева такое просто невозможно – все сверхдоходы аккумулируются в Нефтяном фонде. Мудрый политик не пошел на поводу у Запада, отказавшись от приватизации энергетического сектора. Точность нашего рассуждения видна из следующего сопоставления.

На начало апреля текущего года совокупные активы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в России составили 89,5 млрд. долларов, или 5,9% ВВП этой страны. У нас же на этот период активы Нефтяного фонда составили 33,2 млрд. долларов. Правда, активы нашего Нефтяного фонда меньше в 2,7 раза российских резервных активов, но по отношению к ВВП мы опережаем Россию в 16 раз (95% ВВП). Чтобы легче представить себе масштабы этого преимущества, мы рассчитали, что на каждого гражданина России на 1 апреля приходилось 610 долларов резервов, а у нас этот показатель составил 3400 долларов. Поэтому мы и утверждаем, что у нас положение лучше, чем в соседней стране.

Просто нашим экономическим чиновникам и общественности в целом пора бы снять, наконец, «розовые» очки и заменить их, как сегодня принято говорить, на очки - 3D. В новом направлении современной экономики понятие 3D-анализ существует не первый год. Это напоминает кубик-рубик, когда мы его собираем сами, то можем видеть все стороны этого кубика, а в экономике, к сожалению, обратную сторону ее разглядеть не так просто. Потому то в последние годы не только для макроэкономики, но даже и для отдельных ее отраслей стараются готовить модели - 3D.