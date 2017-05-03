По меньшей мере, 12 человек стали жертвами взрыва газа при строительстве железнодорожного туннеля в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщают местные СМИ в среду.
Еще 12 человек пострадали и госпитализированы.
По первоначальной информации, 12 человек получили ранения, еще 12 оказались заблокированными в туннеле.
В операции по спасению заблокированных рабочих принимали участие более 2 тысяч человек. Когда около пяти утра по местному времени спасателям удалось пробиться к месту взрыва, были обнаружены 12 тел погибших.
Начато расследование причин и обстоятельств трагедии.