Подписаться на уведомления
 

Взрыв при строительстве туннеля 12 погибших

 

По меньшей мере, 12 человек стали жертвами взрыва газа при строительстве железнодорожного туннеля в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщают местные СМИ в среду.

Еще 12 человек пострадали и госпитализированы.

По первоначальной информации, 12 человек получили ранения, еще 12 оказались заблокированными в туннеле.

В операции по спасению заблокированных рабочих принимали участие более 2 тысяч человек. Когда около пяти утра по местному времени спасателям удалось пробиться к месту взрыва, были обнаружены 12 тел погибших.

Начато расследование причин и обстоятельств трагедии.

1927 просмотров


Старости
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Наша погода
Сегодня 22° / 12°
4 Май 22° / 15°
5 Май 23° / 14°
6 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8615 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес видео
В Баку из ресторана украден сейф с крупной суммой
Kapital Bank на совещании американских банков
Евросоюз требует от Британии 100 миллиардов
Генсек ОИС на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Али Гасанов: «Они не стали ни интеллигентами, ни профессиональными сотрудниками спецслужб» фото
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада» Фото
Провокации против азербайджанской трубы: сотни итальянцев атаковали охрану TAP видео
Конфликт между группой инвалидов и таможенниками в Товузе
Центробанк Азербайджана стремительно наращивает резервы
Американский генерал требует отправить в Европу дополнительные войска
В Азербайджане министерство хочет отсудить у компании три миллиона
Россия экстрадирует в Азербайджан Орхана Асадова
В Агдаше автомобиль упал в канал
В Астане решают судьбу Сирии
Экс-шефу Нацполиции Украины вернули грузинское гражданство
Скончалась вдова Рашида Бейбутова
В Великобритании распустили парламент
Мощный взрыв у посольства США в Кабуле
Взрыв при строительстве туннеля 12 погибших
Нефть дорожает: Brent — $50,8
Плохо! Но получше, чем в России из цикла "спасение азербайджанской экономики"
Лед тронулся, банки пошли на объединение наше послесловие
Победа команды Балаша Касумова в эфире Первого российского
Аяз Муталибов: «Мы уберегли Гянджу» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться