В Великобритании распустили парламент

В Великобритании в преддверии досрочных выборов в 00:01 по местному времени 3 мая был распущен парламент, сообщается на сайте высшего законодательного органа королевства, передает РИА Новости.

«Процедура голосования назначена на 8 июня, соответственно, парламент должен быть распущен в 00:01 в среду, 3 мая», — гласит сообщение.

Премьер-министр Тереза Мэй в течение сегодняшнего дня встретится с королевой Елизаветой II. Аудиенция назначена для того, чтобы соблюсти формальности и согласовать вопрос роспуска высшего законодательного органа.