Экс-шефу Нацполиции Украины вернули грузинское гражданство

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предоставил бывшему шефу Национальной полиции Украины и экс-министру образования и науки Грузии Хатии Деканоидзе грузинское гражданство в качестве второго, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на президентскую администрацию.

Деканоидзе лишилась грузинского гражданства после того, как получила украинское. Вернувшись из Украины на родину, она обратилась в Министерство юстиции за двойным гражданством.

Окончательное решение президент Грузии принял 12 апреля, но об этом стало известно лишь сейчас.

"Решение не было принято в индивидуальном порядке… Президент Грузии присвоил Деканоидзе двойное гражданство после прохождения стандартных процедур", — подчеркнула представитель пресс-службы администрации президента.