Россия экстрадирует в Азербайджан Орхана Асадова

Генеральная прокуратура России по материалам экстрадиционной проверки приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Орхана Асадова на родину, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что до задержания О.Асадов работал в России незаконно. Его задержали в начале зимы 2016 года в Башкортостане. На данный момент он содержится под стражей.

В 2015 году в Азербайджане 23-летний О.Асадов повздорил с другом и нанес ему удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, однако подозреваемый сбежал в Россию, где незаконно занимался трудовой деятельностью.

Государственная служба осуществления наказания России готовит соответствующие документы на экстрадицию незаконного мигранта на родину.