В Азербайджане министерство хочет отсудить у компании три миллиона

Общество с ограниченной ответственностью AzİnTelekom Министерства связи и высоких технологий (ныне - Министерство транспорта, связи и высоких технологий) подало в суд на компанию Strategic Link Communications İnc.
Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО выдвинуло иск на 1 млн 700 тыс. 262 доллара основного долга и 1 млн 345 тыс. 792 доллара штрафных санкций.
Суд не удовлетворил иск. Недовольное решением суда ООО AzİnTelekom подало иск в Апелляционный суд.
Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.