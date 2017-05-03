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Американский генерал требует отправить в Европу дополнительные войска

 

Американский генерал Кертис Скапаротти, командующий военным контингентом США в Европе, во вторник заявил, что Соединенные Штаты должны иметь больше войск в Европе для сдерживания все более агрессивной России.

Как пишет издание The Hill, генерал сообщил сенаторам, что позиции США в Европе, которые включают в себя две бригады боевых групп и одну ротационную бригаду, нужно увеличивать со временем. «Российские позиции – это не легкая сила, это тяжелая сила», – отметил он во время слушаний подкомитета Сената.

«Чтобы иметь позиции, которые являются одновременно надежными и правильного состава, нам нужно больше бронированных сил... чтобы быть уверенными, что у нас есть силы в достаточном объеме, что позволит нам сдерживать Россию», - добавил он.

Скапаротти также сказал, что законодатели должны рассмотреть вопрос о направлении в Европу большего количества людей, которые решают сложные вопросы, например, инженеров и авиационных бригад.

Военные США на сегодня имеют около 62 000 военнослужащих в Европе в противовес 300 000 во время пика «холодной войны».

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