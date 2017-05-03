Конфликт между группой инвалидов и таможенниками в Товузе

2 мая группа инвалидов попыталась нарушить правопорядок на таможенном посту «Сыныг Керпю» Товузского таможенного управления.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, был проведен досмотр легковых автомобилей, на которых инвалиды с коммерческими целями везли картофель из Грузии в Азербайджан.

В ходе проверки таможенники обнаружили в каждом автомобиле более 100 кг картофеля. Таможенники напомнили инвалидам, что, согласно законодательству, граждане Азербайджана в течение календарного месяца могут ввезти лишь 30 кг продовольственной продукции для личного пользования.

Водители выразили недовольство, после чего между ними и сотрудниками таможни вспыхнул конфликт. После прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов порядок был восстановлен.