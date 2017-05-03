В провинции Саленто на юге Италии продолжаются провокации против строительства Трансадриатического газопровода, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.

По информации итальянских СМИ, прошлой ночью несколько сотен агрессивных членов организации No TAP совершили нападение на охраняемую территорию строительства газопровода.

По информации компании, которая ведет строительство газопровода, нападавшие оскорбляли и закидывали камнями охранников, дежуривших на территории. По счастливому стечению обстоятельств, пострадавших нет, однако нанесен существенный урон припаркованным рядом автомобилям.

Кроме того, нападавшие срезали железный забор, установленный компанией. Охранники засняли все происходившее на видео, которое затем было распространено в соцсетях.

Консорциум TAP резко осудил членов No TAP и призвал их соблюдать законы Италии.

Отметим, что провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта, после того как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло начал акцию протеста против пересадки деревьев.