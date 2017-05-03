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Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада» Фото

 

Сегодня в Баку проходит конференция «Гейдар Алиев  первый азербайджанский генерал в органах безопасности».

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в ходе своего выступления на мероприятии глава Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев заявил, что служба Гейдара Алиева в органах безопасности, являющихся важной структурой государственной власти, и уже в молодости достигнутые им высокий профессионализм и организационный опыт являются главным фактором, определившим жизненный путь общенационального лидера.

«25 лет своей деятельности он посвятил работе в органах безопасности. Обратившись к деятельности Гейдара Алиева в системе госбезопасности, нельзя не увидеть его высокий профессионализм, глубокую компетентность в осуществлении оперативной работы»,  сказал он.

М.Гулиев отметил, что в архивах Службы государственной безопасности Азербайджана хранятся многочисленные документы, свидетельствующие о высоком профессионализме Гейдара Алиева в сфере госбезопасности.

«Гейдар Алиев стал инициатором национализации кадров в этих органах. Общенациональный лидер вспоминал, что тогда на руководящих должностях в органах госбезопасности состояли в основном представители других национальностей. Местных кадров было очень мало, к тому же они не имели должного образования, знаний и качеств, необходимых для работы в органах госбезопасности. Именно Гейдару Алиеву принадлежит заслуга, что в органах безопасности начали появляться национальные кадры.

Считавший национализацию органов госбезопасности как огромное достижение, Гейдар Алиев подчеркивал, что этот шаг создал возможность организационно адаптировать органы госбезопасности к национальным интересам.

Для сотрудника Службы государственной безопасности профессиональные и моральные принципы, определенные Гейдаром Алиевым, - всесторонняя образованность, твердое знание страны, умение разбираться во внешней и внутренней политике, верность народу и государству, личная отвага, воля и непреклонность - и сегодня имеют первостепенное значение. Опыт и незаурядный профессионализм Гейдара Алиева спасли Азербайджан от распада. И наш долг  изучить его наследие»,  отметил начальник СГБ.

 

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