«Именно благодаря харизматичности и высокому государственному мышлению Гейдара Алиева удалось привлечь в органы госбезопасности национальные кадры. Гейдар Алиев буквально заново создал этот орган для обеспечения безопасности Азербайджана». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе конференции «Гейдар Алиев: первый азербайджанский генерал в органах госбезопасности» заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Но, к сожалению, в органы нацбезопасности просочились негативные элементы, которые запятнали имидж этих органов. Хотя они и были из семей интеллигентов, сами они не стали ни интеллигентами, ни профессиональными работниками спецслужб», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что руководство страны предпринимает большие усилия по оздоровлению органов госбезопасности, чтобы эти органы всегда действовали согласно заветам Гейдара Алиева.