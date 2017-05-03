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Евросоюз требует от Британии 100 миллиардов

 

Евросоюз потребовал от Великобритании выплатить до €100 млрд (около $110 млрд) в рамках переговоров по Brexit (выходу Великобритании из сообщества) согласно новым жестким требованиям Франции и Германии. Об этом сообщила газета Financial Times.

"После прямых запросов нескольких государств-членов участники переговоров со стороны ЕС пересмотрели свои первоначальные расчеты, чтобы максимизировать денежные обязательства, которые должна покрыть Великобритания, включая плату за администрирование ЕС в 2019 и 2020 гг.", - отмечает издание.

Хотя в ближайшие десятилетия выплаты Соединенного Королевства будут ниже €100 млрд, более жесткий подход к невыполненным обязательствам Великобритании значительно увеличивает сумму выплат в размере €60 млрд, упомянутую ранее председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, указывает газета.

Комментируя это сообщение, британский министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в интервью телеканалу ITV отметил, что Лондон "не станет выплачивать Евросоюзу €100 млрд". "То, что мы должны сделать, так это подробно обсудить, каковы права и обязанности", - добавил Дэвис.

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