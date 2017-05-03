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Kapital Bank на совещании американских банков

 

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank принял участие в ежегодном совещании Ассоциации американских банков (American Bankers Association), проходящем с 3 апреля по 3 мая. Следует отметить, что среди банков стран СНГ Kapital Bank и один российский банк являются членами этой ассоциации.

Участвовавший в мероприятии директор департамента комплаенса Kapital Bank Камал Абдуллаев отметил, что совещание Ассоциации американских банков в этом году посвящено теме международных корреспондентских счетов и комплаенса. Также в рамках мероприятия была проведена встреча руководителей ряда американских банков, где состоялись обсуждения по важным вопросам в банковской сфере.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196

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