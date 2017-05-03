Подписаться на уведомления
 

Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес видео

 

Во время выполнения рейса NH6 авиакомпании All Nippon Airways (ANA) из Токио в Лос-Анджелес подрались два пассажира. Видео инцидента опубликовано на канале current events 24/.

Как уточняет CNN, автором видео стал попутчик мужчин Кори Ауэр (Corey Hour). По его словам, в какой-то момент пассажир в красной рубашке подошел к сидящему позади него мужчине, начал оскорблять его и бить, завязалась драка.

Ауэр уточняет, что второй мужчина не давал обидчику никаких поводов для нападения. По словам очевидца, сотрудники ANA делали все возможное, однако разнять пассажиров не смогли. После этого Ауэр выключил телефон и вмешался в драку, ему удалось утихомирить буйного попутчика.

Отмечается, что мужчина покинул самолет в сопровождении персонала авиакомпании.

Во вторник, 2 мая, сообщалось, что сотрудники ANA во время девятичасового перелета подали пассажиру с аллергией на глютен лишь банан с солью вместо полноценного специального питания.

142 просмотров


Старости
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Наша погода
Сегодня 22° / 12°
4 Май 22° / 15°
5 Май 23° / 14°
6 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8615 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес видео
В Баку из ресторана украден сейф с крупной суммой
Kapital Bank на совещании американских банков
Евросоюз требует от Британии 100 миллиардов
Генсек ОИС на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Али Гасанов: «Они не стали ни интеллигентами, ни профессиональными сотрудниками спецслужб» фото
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада» Фото
Провокации против азербайджанской трубы: сотни итальянцев атаковали охрану TAP видео
Конфликт между группой инвалидов и таможенниками в Товузе
Центробанк Азербайджана стремительно наращивает резервы
Американский генерал требует отправить в Европу дополнительные войска
В Азербайджане министерство хочет отсудить у компании три миллиона
Россия экстрадирует в Азербайджан Орхана Асадова
В Агдаше автомобиль упал в канал
В Астане решают судьбу Сирии
Экс-шефу Нацполиции Украины вернули грузинское гражданство
Скончалась вдова Рашида Бейбутова
В Великобритании распустили парламент
Мощный взрыв у посольства США в Кабуле
Взрыв при строительстве туннеля 12 погибших
Нефть дорожает: Brent — $50,8
Плохо! Но получше, чем в России из цикла "спасение азербайджанской экономики"
Лед тронулся, банки пошли на объединение наше послесловие
Победа команды Балаша Касумова в эфире Первого российского
Аяз Муталибов: «Мы уберегли Гянджу» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться