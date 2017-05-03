Али Ахмедов анонсировал увольнения чиновников

Сокращение государственного аппарата является неизбежной составляющей реформы госуправления в Азербайджане, отмечает вице-премьер Али Ахмедов, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Неизбежной и в то же время чувствительной составляющей реформ сферы государственного управления является оптимизация. Речь идет о значительных изменениях, как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях управления», — отмечает А.Ахмедов в статье, опубликованной в официальной газете Azərbaycan.

Он подчеркнул, что актуальной проблемой является необходимость проведения сокращений в оптимальном объеме, а также применение новых форм управления, в том числе форм административно-территориального управления.

«Необоснованное раздутие бюрократического аппарата наблюдается во многих странах. Это сопровождается как ростом бюджетных расходов, так и снижением параметров качества управления», — считает вице-премьер.

А.Ахмедов, ссылаясь на данные Госкомитета по статистике, отмечает, что в 2015 году в сферах государственного управления, обороны и социального обеспечения в Азербайджане работали 287,3 тыс. человек. При этом за последние пять лет наблюдался их рост, так как в 2010 году число служащих в сфере госуправления, обороны и социального обеспечения составляло 279 тыс. человек.

«Из каждых 10 тыс. человек, проживающих в Азербайджане, 287 задействованы в сфере госуправления, тогда как в США, Германии, Японии и России этот показатель составляет 100-110 человек», — отмечает А.Ахмедов.