Иран направит еще больше военных советников в Сирию

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что Иран направит большее число военных советников в Сирию для поддержки сирийского правительства в борьбе с террористическими группировками, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

«Мы направим советников в Сирию по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и предложим любую возможную помощь», — приводит телеканал заявление Пакпура, которое он сделал в интервью агентству Fars.

Кроме того, Пакпур отметил, что ряд военных советников уже находится в Сирии. По его словам, Иран будет направлять в САР еще большее число военных советников «до тех пор, пока существует необходимость» в консультативной поддержке.

«Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР», — также отметил Пакпур. Он добавил, что консультативная помощь Ирана является технической и тактической.