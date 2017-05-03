Полицейские спасли самоубийцу

Житель Сумгаита Физули Фаррухов пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в море, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, происшествие зарегистрировано 2 мая около 11:00 в Сумгаите.
Ф.Фаррухова спасли сотрудники полиции.
Житель Сумгаита Физули Фаррухов пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в море, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, происшествие зарегистрировано 2 мая около 11:00 в Сумгаите.
Ф.Фаррухова спасли сотрудники полиции.
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