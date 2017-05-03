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Турецкая авиакомпания не спешит на армянский рынок

 

Вход на армянский рынок турецкого лоукостера Pegasus откладывается на неопределенное время, сообщил журналистам председатель Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян, пишет армянское издание Aysor.

По его словам, турецкая авиакомпания обратилась в Главное управление гражданской авиации республики, сообщив о возникновении ряда технических проблем.

«Не секрет, что граждане Армении посещают Стамбул, и, изучив рынок, турецкая авиакомпания выразила желание работать на армянском рынке. Однако в настоящее время данный вопрос откладывается на неопределенное время»,  отметил С.Аветисян.

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