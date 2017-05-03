«Поддержка США необходима для успешного завершения проекта «Южный газовый коридор», - заявил министр энергетики Азербайджана Натик Алиев, выступая на семинаре на тему «Региональное развитие в Каспийском бассейне: энергетический коридор Азербайджана, Казахстана и Турции», сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

Семинар прошел в рамках проходящей в Хьюстоне конференции по технологиям на море. В работе семинара принимают участие посол США в Азербайджане Роберт Секута, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, ряд представителей азербайджанских компаний.

Министр подчеркнул стратегическую значимость реализуемого в настоящее время проекта «Южный газовый коридор», его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и социально-экономическом развитии стран региона.

В своем выступлении он рассказал об энергетическом потенциале Азербайджана, достигнутых страной успехах и реализуемых инфраструктурных проектах. Натик Алиев подчеркнул роль американских компаний в доставке азербайджанских энергоресурсов на мировые рынки и отметил новые возможности сотрудничества в данной области.

В ходе визита Натик Алиев провел встречи с рядом официальных лиц США, представителями крупнейших мировых нефтяных компаний - ExxonMobil, BP, KBR, Statoil и др.