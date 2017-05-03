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СМИ сообщили об увольнении главного лифтера страны Брат опровергает

Автор: Отдел информации 

Ряд СМИ сообщил об увольнении гендиректора ПО «Бакылифтремонт» Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку Гудрата Шукюрова.

Имя чиновника ранее упоминалось в громком скандале, связанном со свадьбой его дочери Айсель Шукюровой. СМИ писали о том, что роскошная свадьба Айсель Шукюровой в одном из самых дорогих ресторанов Баку обошлась чиновнику в 400 тысяч манатов. Вслед за этим в прессе начали появляться сведения о коррупционных схемах в ПО «Бакылифтремонт», во главе которых стоял Гудрат Шукюров.

Издание Qafqazinfo пишет, что после многочисленных проверок, проведенных в ПО, ее глава Гудрат Шукюров был отстранен от должности.

Корреспонденты haqqin.az связались с братом Гудрата Шукюрова, Матлабом Шукюровым, который опроверг данную информацию. По словам Матлаба Шукюрова, его брат не отстранен от должности, а лишь находится в отпуске.

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