Ряд СМИ сообщил об увольнении гендиректора ПО «Бакылифтремонт» Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку Гудрата Шукюрова.

Имя чиновника ранее упоминалось в громком скандале, связанном со свадьбой его дочери Айсель Шукюровой. СМИ писали о том, что роскошная свадьба Айсель Шукюровой в одном из самых дорогих ресторанов Баку обошлась чиновнику в 400 тысяч манатов. Вслед за этим в прессе начали появляться сведения о коррупционных схемах в ПО «Бакылифтремонт», во главе которых стоял Гудрат Шукюров.

Издание Qafqazinfo пишет, что после многочисленных проверок, проведенных в ПО, ее глава Гудрат Шукюров был отстранен от должности.

Корреспонденты haqqin.az связались с братом Гудрата Шукюрова, Матлабом Шукюровым, который опроверг данную информацию. По словам Матлаба Шукюрова, его брат не отстранен от должности, а лишь находится в отпуске.