Саргсян избавляется от людей Хачатурова

Президент Армении Серж Саргсян сегодня подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Энрико Априамов освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении, передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы Армении.
Тем же указом С.Саргсяна Э.Априамов освобожден от военной службы.
Энрико Априамов - кадровый военный, прослужил в системе Минобороны Армении с 1992 года. Начал свою карьеру с командира противотанкового артиллерийского полка ВС РА и командующего северо-восточным направлением и проработал вплоть до командующего армейским корпусом. С марта 2000 года занимал должность заместителя, а с 30 мая 2000 года - первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РА.