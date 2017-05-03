Россия спишет Киргизии долг на $240 миллионов

Россия планирует списать Киргизии долг на $240 млн, следует из проекта протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран, передает Интерфакс.

Предыдущее соглашение об урегулировании задолженности было заключено 20 сентября 2012 года, к этому документу относится проект протокола. В нем указано, что на 30 марта 2017 года задолженность Киргизии перед Россией составляет $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано.

Как следует из проекта, списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Как сообщалось ранее, Россия в первом полугодии 2016 года списала долги Киргизии на $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, с 2005 по 2015 год - $488,9 млн.