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Завтра в Баку будет пасмурно

 

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в отдельных частях полуострова есть вероятность гроз и кратковременных осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди, которые на некоторых территориях могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града. Днем в отдельных районах переменные осадки.

Прогнозируются грозы и западный ветер, скорость которого будет временами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-9, днем 10-15 градусов тепла.

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