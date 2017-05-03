Азербайджанские кемалисты поддерживают позицию Дугина

«То, что в России есть люди, позитивно относящиеся к Азербайджану, лишь в пользу нашему общему делу. Хотим мы этого или нет, именно это государство занимает ведущую позицию в урегулировании карабахского конфликта». Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса, глава партии кемалистского толка «Великое возрождение», один из лидеров азербайджанских национал-демократов Фазиль Мустафа, комментируя заявления находящегося в Баку российского политолога, социолога и философа, лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина по нагорно-карабахскому конфликту.

По словам Фазиля Мустафы, в отличие от прошлых лет, в этот раз Александр Дугин сделал более позитивные заявления по Карабаху.

«Раньше мы критиковали его заявление о том, что «возвращение Нагорного Карабаха исключено». То, что теперь Александр Дугин говорит о необходимости незамедлительного возвращения Азербайджану пяти оккупированных районов, возможности возвращения Азербайджану в будущем всего Нагорного Карабаха и поддержке Россией территориальной целостности Азербайджана, свидетельствует о положительных изменениях в его позиции», - сказал Фазиль Мустафа, добавив, что Дугин имеет влияние на общественное мнение в России.

Депутат также добавил, что заявления других стран-членов Минской группы ОБСЕ по карабахскому вопросу несут большую угрозу для Азербайджана.

«Вы посмотрите, до чего дошло, что один из основных кандидатов в президенты Франции открыто заявляет о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Политика США по отношению к Азербайджану также формируется под влиянием армянской диаспоры.

Что касается политики России, то она образуется, исходя из собственных национальных и имперских интересов.

Поэтому нам необходимо предпринять все усилия, чтобы в России поддерживали именно справедливую позицию Азербайджана. Речь идет не о достижении желаемых нами результатов, а о позитивном изменении существующих реалий», - сказал Фазиль Мустафа.

Стоит отметить, что Александр Дугин также тесно сотрудничает с кемалистским движением в самой Турции. Накануне в интервью журналистам российский идеолог заявил о необходимости возвращения Азербайджану пяти оккупированных районов, а также о поддержке Россией территориальной целостности Азербайджана.