Мадат Гулиев: «В Азербайджане будет полностью обеспечена безопасность»

Безопасность IV Игр исламской солидарности в Азербайджане будет обеспечена в полном объеме, сказал журналистам глава Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.
Подчеркнув, что Игры исламской солидарности являются мероприятием государственного масштаба, Мадат Гулиев отметил: "Это очень важное мероприятие для нашего государства. Как вы знаете, президент Азербайджана объявил 2017 год Годом исламской солидарности. В рамках этого события в Азербайджане будут проведены Игры исламской солидарности. Естественно, что безопасность Игр будет полностью обеспечена".