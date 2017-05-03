Международный банк Азербайджана (МБА) представил клиентам обновленный офис филиала Гарадаг. Филиал отныне будет действовать по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Гурбана Аббасова, 29 – в бизнес-центре Sahil. В филиале, оборудованном современными банковскими технологиями, созданы все условия для качественного обслуживания клиентов.

Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводимой банком.

Ранее МБА открыл в рамках новой концепции офис обслуживания частных клиентов. Этот процесс поэтапно охватит и другие филиалы и отделения банка. В рамках проекта предусматривается упрощение процесса обслуживания клиентов в филиалах банка, ускорение и повышение эффективности обмена данными, сокращение очередей и тем самым повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937.