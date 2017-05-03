Эстонец выиграл первый этап «Тура Азербайджана-2017»

Сегодня в Баку стартовала пятая по счету велогонка «Тур Азербайджана».

На первом этапе участники проехали 150 км от Площади флага до Сумгаита. Первым финишировал эстонец Ряйм Михкель из команды «Израильская велоакадемия». Второе место занял Эмилс Лиепинс из «Риетуму Банка» (Латвия). Третьим стал Пьер Паоло Де Негри, представляющий итальянскую команду «Ниппо-Вини Фантини».

Михкель является также лидером в спринте. В горном зачете майка лидера у украинца Виталия Бутса из команды «Колсс». Лучшим молодым гонщиком после первого этапа является французский гонщик Мехди Бенхамуда из американской команды «Ново Нордиск».

Лучшим в азербайджанской команде Synergy Baku стал Эльгюн Ализаде, занявший 30-е место.

В командном зачете лидирует казахстанский клуб "Астана Сити".

Второй этап состоится завтра. Велосипедисты проедут 187 км из Баку до Исмаииллы.

В «Туре Азербайджана участвуют 22 команды из 18 стран.