Американские телеканалы показали арест президента Грузии

Очередную серию американского комедийного сериала HBO "Вице-президент" (Veep) авторы кино посвятили Грузии.

События в серии, которая вышла в эфир 30 апреля, развиваются якобы вокруг первых демократических президентских выборов в Грузии, которые завершаются государственным переворотом и задержанием президента страны.

По сюжету сериала власти США поддерживают одного из политических кандидатов по имени Николоз Генидзе, который намерен отравить действующего президента Грузии Мурмана Шаликашвили.

После визита в Грузию вице-президент США Селина Майер, роль которой исполняет Джулия Луи-Дрейфус, видит по телевизору в самолете, что в стране произошел военный переворот и объявлено чрезвычайное положение.

В серии показаны кадры с избирательных участков Грузии, а также журналисты грузинской телекомпании Rustavi 2 и кадры из выпусков информационных передач "Курьер" и "Моамбе" Первого канала Общественного вещателя.

Тема государственных переворотов в Грузии не первый раз упоминается в зарубежном сериале. Так, в январе 2017 года в популярном британском телесериале "Шерлок" вышла серия, в которой в Тбилиси якобы шесть лет происходит госпереворот, в результате которого в заложниках оказывается посол Великобритании.