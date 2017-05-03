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Хатами поддержал Роухани

 

Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами выразил поддержку Хасану Роухани на предстоящих 19 мая президентских выборах.

Избрание Роухани на второй срок пойдет на пользу Ирану и иранской нации, сказал Хатами на встрече с реформистскими политиками, сообщает официальный сайт экс-президента.

Если президент Роухани проиграет предстоящие президентские выборы своим консервативным соперникам, есть риск возобновления международных санкций против Ирана и изоляции страны, сказал Хатами.

С другой стороны, группа иранских сторонников жесткой линии «Исламская революционная стабильность» заявила о своей поддержке консервативного священнослужителя Сейеда Эбрахима Раиси на выборах, сообщает информагентство «Тасним».

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