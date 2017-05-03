Корни нынешнего кризиса в банковском секторе Азербайджана haqqin.az давно советует искать в яркой, но короткой по времени истории этой системы. Достаточно отметить, что урон, нанесенный нам одним только Международным банком, возглавляемым Джахангиром Гаджиевым, можно свободно приравнять к годовому бюджету страны. Но Джаник, как и десятки обласканных им кредитных олигархов, уже получил свое наказание. Сам банкир и немало его работников осуждены, многие из кредитных олигархов сумели погасить свои кредиты, другим это не удалось, и они также отбывают наказание.

Да, часть нанесенного ущерба погашена, но до сих пор государство пытается вывести этот системный банк из джаниковской грязи и выставить свои акции на приватизацию. Дело это не из легких, примерно на полтора десятка миллиарда манатов вирусных активов банка переданы в ЗАО «Аграркредит», и этот процесс продолжается. Куча нахрапистых дельцов разбазарила миллиарды, а мы все теперь это расхлебываем. Но одинок ли был Джаник, кинувший всю страну в размере ее годового бюджета?

Мы не раз писали, что Джаник не был исключением из общего списка азербайджанских банкиров. Сегодня в наших руках оказались документы, по которым ясно видно, как происходило разбазаривание кредитных средств в другом банке - Bank of Azerbaijan, связанном с именем бывшего олигарха Хафиза Мамедова, более известного как Хафка. Bank of Azerbaijan, конечно, не Межбанк с его многомиллиардными оборотами, тем более что он уже не действует. Но именно поэтому на его примере легче разобраться, как происходят такие, по утверждению многих, темные дела, которые на самом деле весьма просты. Просто надо иметь желание разобраться с ними.

Мы не раз отмечали, как 6-7 лет назад высокопоставленные дружки Хафки, в том числе бывший министр транспорта Зия Мамедов и тот же Джаник, уговорили его передать свой банк в их руководство. Писали мы и о том, до чего довело банк их двухгодичное управление. Взяв в начале 2012 года банк обратно, Хафка пытался было наладить его нормальную работу, но стараниями дружков он был уже в таком состоянии, что спасти его оказалось невозможно. Вернее, Мамедов до сих пор уверен в обратном, может, в целом он и прав, однако для этого кредитные олигархи должны вернуть банку разбазаренные миллионы. Но…

Вот в этом «но» и кроется вся загвоздка. С кредитными олигархами Межбанка разбирался Бандотдел (Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД), который без лишних церемоний выбил присвоенные кредиты у одних и подвел под суд других олигархов. А вот с Bank of Azerbaijan все обстоит иначе. Много было недовольных банком вкладчиков, много было критики со стороны Центробанка, говорили о больших грязных играх, но он был просто закрыт. И никакого следствия, суда. А ведь достаточно было чуть-чуть покопаться в банковских документах, чтобы выявить такой же кредитный бардак, как и в Межбанке. Да и имена кредиторов всем известны.

Чем больше вглядываешься в список кредиторов, тем яснее становятся причины временного отстранения Хафки от управления банком и передачи этих функций его бывшему другу Зие Мамедову.

Экс-министр за счет банка присвоил немалые деньги. Всем известно, кому принадлежит знаменитый холдинг ZQAN. Разные компании холдинга за короткий срок выкачали из банка кредиты на сумму более 5 млн долларов и столько же манатов. Ну чего между друзьями не бывает. Еще 1,65 млн манатов кредита взял финансовый директор ZQAN Камран Нифталиев. Примерно по 2,5 млн кредита как в долларах, так и манатах взяли строительные компании, близкие к тогда дружившим Зие Мамедову и бывшему главе «Азерйолсервис» Джавиду Гурбанову. Кстати, другая строительная компания Гурбанова удостоилась кредита в 3 млн манатов. Но и это еще не все. Не один миллион долларов и манатов перекочевал из банка в карманы шурина Мамедова - Ильгара Алиева, сына его свояченицы Эмиля Алескерова. При таком наплыве родственников и близких экс-министра банк не мог оставить без внимания и его сын Анар, взявший под свою транспортную компанию кредит на 4 млн манатов.

Кто-то может нам возразить, мол, банки для того и существуют, чтобы выдавать кредиты. И мы согласны с таким мнением, и не только существуют, но и живут за счет этого. Но только при условии своевременного возвращения кредитов с начисленными процентами. В данном же случае близкое окружение экс-министра по сей день не вернуло свои миллионные кредиты, хотя некоторые из них были оформлены еще семь лет назад. А потому вместе с другими олигархами способствовало закрытию банка, а не его восстановлению.

Говорят, дурной пример заразителен, а когда такой пример показывает министр, то что тут говорить о простых олигархах, которые хорошо чуют, что неправильно лежит. Вот и слетелись стервятники-олигархи на запах новой жертвы, обещающей миллионные прибыли.

Так, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Микаил Исмаилов получил для одной своей компании 1,5 млн манатов, а для другой - почти 2,5 млн долларов. Известный предприниматель Шарурлу Исфандияр выкачал из Bank of Azerbaijan 1,1 млн манатов, оформив их на некую Шахнису Мамедову. Да что там один кредит, весь филиал Bank of Azerbaijan №4 работал на этого предпринимателя и его родственников. У крутого бизнесмена и разворот крутой, чего там мелочиться. Тем более когда известно, что деньги текут только в одном направлении, о возврате их никто и не думал.

Список таких односторонних кредиторов Bank of Azerbaijan можно продолжить. Но, думается, смысла в этом особого нет. Стервятники слетелись на ослабшую добычу, взяли, кто сколько смог, и разлетелись. Но банки наши работают не по законам джунглей, здесь каждый манат должен быть на учете.

По нынешнему курсу они задолжали банку в целом более 160 млн долларов. И никому в голову не приходит мысль призвать любителей легкой наживы к ответу. Даже в такой трудный период, который ныне переживает страна и ее банковский сектор. А пока про Bank of Azerbaijan никто не хочет слышать правды, впрочем, как и про его бывшего владельца. Их правда кого-то очень не устраивает. А напрасно.

Если в Межбанке сам Джаник сколотил группу кредитных олигархов, разбазаривая государственные средства в угоду своих близких, в Bank of Azerbaijan эти же олигархи убрали ушлого Хафку, который в любую минуту мог возникнуть с нескромным вопросом, чтобы никого из своих близких не оставить без кредитов. Но в отличие от Межбанка в случае с Bank of Azerbaijan ни один человек не привлечен к уголовной ответственности, будь то банкир или злостный неплательщик кредитных задолженностей.