США готовят санкции против Венесуэлы

Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций против Венесуэлы, которые могут затронуть и Россию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между "Роснефтью" и государственным нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela оказывает влияние на деятельность американских нефтяных компаний.

Законопроект содержит призыв к администрации Дональда Трампа "предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не допустить захвата российской государственной компанией "Роснефть" контроля над любой американской энергетической инфраструктурой", уточняет Reuters, которому удалось ознакомиться с содержанием документа.

По данным агентства, обеспокоенность американских законодателей связана с тем фактом, что Petroleos de Venezuela использовала для обеспечения крупного займа от "Роснефти" 49,9% акций своей дочерней компании в США Citgo.