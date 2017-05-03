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США готовят санкции против Венесуэлы

 

Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций против Венесуэлы, которые могут затронуть и Россию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между "Роснефтью" и государственным нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela оказывает влияние на деятельность американских нефтяных компаний.

Законопроект содержит призыв к администрации Дональда Трампа "предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не допустить захвата российской государственной компанией "Роснефть" контроля над любой американской энергетической инфраструктурой", уточняет Reuters, которому удалось ознакомиться с содержанием документа.

По данным агентства, обеспокоенность американских законодателей связана с тем фактом, что Petroleos de Venezuela использовала для обеспечения крупного займа от "Роснефти" 49,9% акций своей дочерней компании в США Citgo.

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