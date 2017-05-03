Дугин: «В Азербайджане у русских дела обстоят намного лучше, чем в других регионах»

Находящийся с визитом в Азербайджане российский философ и политолог, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин посетил Центр русской культуры при Русской общине Азербайджана.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин проинформировал гостя об условиях проживания русских в Азербайджане.

В свою очередь Александр Дугин как специалист по проблематике русской диаспоры в различных странах отметил, что русские в большинстве государств рассеяны и не солидарны. И в этом отношении Азербайджан является исключением.

«В Азербайджане у русских дела обстоят намного лучше, чем в других регионах», - добавил А.Дугин.