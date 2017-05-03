США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военно-воздушные силы провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание на авиабазе Ванденберг в Калифорнии прошло успешно.
Как сообщило Командование глобальных ударов США, невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,7 тыс. км, упала в заданном районе на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.
«Программа испытательных пусков МБР демонстрирует боеготовность Minuteman III и подтверждает способность США располагать надежными силами ядерного сдерживания в качестве ключевого элемента обеспечения американской национальной безопасности и безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов», — отметило ведомство.