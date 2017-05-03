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АЗАЛ распался

Автор: Отдел спорта 

Футбольный клуб АЗАЛ официально объявил о своем закрытии.

Руководство АЗАЛ, «учитывая развитие футбола в Азербайджане, повышение конкуренции, требующее дополнительных вливаний в клуб, приняло решение, что будет целесообразно, если пригороды Баку будут представлены в Азербайджане одним, более сильным, профессиональным и конкурентоспособным клубом», говорится в заявлении. Этим клубом руководители АЗАЛ считают «Зиря», которая «добилась больших успехов за короткий промежуток времени» и в этом сезоне пробилась в Лигу Европы.

Материально-техническая база клуба, его инфраструктура будут отданы клубу «Зиря». Таким образом, можно сказать, что «АЗАЛ Арена», расположенная в Шувелане, переходит во владения «Зиря».

Напомним, АЗАЛ в этом сезоне занял в премьер-лиге последнее, 8-е место. Самыми успешными в истории клуба были сезоны 2007/08 (тогда команда называлась «Олимпик») и 2010/11, когда клуб добился права выступать в Кубке УЕФА и Лиге Европы соответственно.

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