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Полицейские замаскировались под журналистов и нашли алмазы

 

Нидерландские полицейские замаскировались под журналистов, чтобы раскрыть дело о краже алмазов на 72 миллиона долларов, сообщает портал NL Times.

Одна из крупнейших краж в истории Голландии произошла в 2005 году. Группа вооруженных людей проникла на закрытую территорию аэропорта Амстердама. Злоумышленники запугали сотрудников авиакомпании, на рейсе которой должны были вывезти драгоценности, а затем угнали бронированный автомобиль с алмазами с закрытой стоянки аэропорта.

Тогда правоохранительные органы обнаружили часть камней и задержали нескольких подозреваемых, но за недостатком улик их пришлось отпустить. Драгоценности на 43 миллиона долларов так и не были найдены, а семерых подозреваемых удалось арестовать лишь в январе этого года.

Арест удалось произвести благодаря повторному расследованию, в ходе которого полицейские попытались внедриться в преступную группировку под видом журналистов, готовящих репортаж о преступлении.

Сотрудники под прикрытием избегали контактов с ключевыми организаторами кражи, но добывали информацию у их окружения.

Подозреваемые предстанут перед судом в среду.

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