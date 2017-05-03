Главарь «Боко Харам» ранен в результате авианалета

Главарь радикальной группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау получил ранения в результате авиаударов нигерийских ВВС на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

По его данным, авианалеты совершены в пятницу в районе Дамбоа в штате Борно. Жертвами ударов также стали заместитель Шекау и несколько боевиков.

Армия Нигерии пока не прокомментировала эту информацию.

Личность Шекау окружена многочисленными тайнами. Нигерийская армия не раз сообщала о его гибели, однако главарь "Боко Харам" вновь и вновь давал о себе знать.