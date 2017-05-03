Ассанж назвал Клинтон «мясником Ливии»

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в своем твиттере назвал экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон «мясником Ливии», выступающим под лозунгом мира, пишет Gazeta.

«Две лжи на одном скриншоте: мясник Ливии — Хиллари Клинтон — обвиняет «российский WikiLeaks», сидя рядом с табличкой #ОнаНесетМир», — написал он, прикрепив к публикации фотографию с интервью Клинтон телеканалу CNN.

Накануне Клинтон в интервью телеканалу CNN заявила, что WikiLeaks и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах 2016 года.