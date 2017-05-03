Лидер ХАМАС об «исторической возможности» для Трампа

Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Халед Машаль заявил, что у президента США Дональда Трампа есть «историческая возможность» найти «справедливое решение» проблемы палестинского народа. Об этом сообщает CNN.

В интервью телеканалу Машаль также отметил, что у Трампа «выше порог смелости», чем у его предшественников.

«Это исторический шанс оказать давление на Израиль, чтобы найти справедливое решение для палестинского народа. И это станет заслугой цивилизованного мира и американской администрации», — сказал он.

Отмечается, что подобные комментарии появились на фоне того, что 3 мая Трамп планирует встретиться с лидером палестинцев Махмудом Аббасом.