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Акция протеста на российской военной базе в Армении

Автор: Отдел Армении 

Более ста работников сферы обслуживания 102-й российской военной базы в Гюмри с сегодняшнего дня объявили забастовку и не вышли на работу, требуя свою заработную плату за три месяца, сообщает армянская редакция «Радио Свобода».

«Нам не заплатили за февраль и март. До 15 мая должны выдать зарплату за апрель, однако никто не говорит, выдадут или нет. Из Москвы деньги выслали, но до нас они не дошли», - говорит один из забастовщиков.

Бастующие пешком дошли до 102-й военной базы и выразили желание встретиться с командованием. Их число на пропускном пункте военной базы с каждым часом увеличивалось. На втором пропускном пункте им не разрешили войти.

«Мы не попрошайничаем, а требуем то, что заработали»,- говорят забастовщики.

Участники акции работают по контракту, обслуживают квартиры. И хотя их финансирование осуществляет Россия, зарплату они получают в драмах. Бастующим стало известно, что финансирующая их компания в России обанкротилась. Один из них сказал, что вот уже два месяца они работают без контракта, и не исключено, что им вообще ничего не выплатят.

На переговоры с бастующими вышел командир 102-й российской военной базы Владимир Елканов, однако он запретил проводить съемку. Узнав об их проблеме, В.Елканов пообещал заняться ее решением, пригласив руководителей задолжавших компаний к себе для обсуждения сложившейся ситуации.

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