Подписаться на уведомления
 

Российские СМИ о партнерстве зятя Трампа и Сороса

 

Старший советник Белого дома, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался финансовым партнером мультимиллиардера Джорджа Сороса. По сообщению The Wall Street Journal, компания Cadre, сооснователем которой является Кушнер, привлекла заимствований на 1 миллиард долларов, из которых приблизительно четверть предоставил Сорос, сообщает РИА Новости.

Ранее Кушнер не ставил общественность в известность о связях с магнатом. Карьерное продвижение Кушнера в администрации Белого дома совпало по времени с "эволюцией" американского лидера, изменившего свои взгляды на Россию и НАТО.

Как и его тесть, Джаред Кушнер занимается бизнесом в сфере недвижимости. Основанная самим Кушнером, его братом Джошуа и их деловым партнером Райаном Уильямсом фирма Cadre располагает капиталом в 100 миллионов долларов. Джордж Сорос выступил как инвестор проекта Кушнеров уже на раннем этапе, предоставив ссуду, когда предприятие нуждалось в наращивании оборотного капитала. Помимо Сороса, Кушнеры совершили заимствование еще у 19 участников рынка, включая знаменитый банк Goldman Sachs.

Тайные связи между зятем Трампа и принципиальным противником президента могут нанести образу нынешней американской администрации не меньший вред, чем обвинения в дружбе с Россией. Для американских правых и ультраправых 86-летний Сорос — живое воплощение леволиберальной политики, которая, как они считают, нацелена на разрушение традиционных ценностей и поддержку нестабильных и ненадежных союзников в ущерб традиционным связям с Израилем. В окружении Кушнера почти сразу же предприняли попытку оправдаться. Представитель чиновника адвокат Джейми Горелик заявил, что его подопечный "сократил" свою долю в компании Cadre, а кроме того, вышел из состава совета директоров. Однако из этого следует: связей с Соросом не прекратил.

Изменение политической риторики Дональда Трампа, отказ от нового взгляда на международные проблемы, смягчение в вопросе о торговых барьерах, неумение выдерживать эффективный антимиграционнный курс способны разочаровать ультраконсервативных избирателей, голосами которых республиканец был избран в Белый дом.

Джордж Сорос — идеальная фигура для того, чтобы стать символом этих произошедших исподволь перемен. Потерять самых правых избирателей значило бы для Дональда Трампа понести потерю, и нанести ему такой ущерб его противники точно не отказались бы, пишет российское агентство.

395 просмотров


Старости
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада»
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада» Фото
Наша погода
Сегодня 26° / 13°
4 Май 22° / 15°
5 Май 24° / 15°
6 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8615 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В бундесвере разоблачили ячейку неонацистов
Израиль сокращает взносы в ООН
Рамиль Усубов перевел полицию на усиленный режим
Российские СМИ о партнерстве зятя Трампа и Сороса
Акция протеста на российской военной базе в Армении
Центробанк сохранил курс маната
Лондон обвинил Германию и Евросоюз во вмешательстве в выборы Британские источники
Лидер ХАМАС об «исторической возможности» для Трампа
Ассанж назвал Клинтон «мясником Ливии»
В Баку 31-летний мужчина вскрыл себе вены
Путин и Эрдоган обсудят поставки С-400
Китай призвал США и КНДР к спокойствию
Главарь «Боко Харам» ранен в результате авианалета
Полицейские замаскировались под журналистов и нашли алмазы
АЗАЛ распался
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Дугин: «В Азербайджане у русских дела обстоят намного лучше, чем в других регионах»
США готовят санкции против Венесуэлы
Хатами поддержал Роухани
Чиновники и олигархи выкачали из банка еще 160 млн долларов ни одного уголовного дела!
В США самолет упал на проезжую часть фото; видео
Взрыв на шахте в Иране: под завалами десятки людей
В бакинском университете восстановили мозаику, снесенную ректором фото
В Агджабеди учитель сжег автомобили соседа
Американские телеканалы показали арест президента Грузии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться