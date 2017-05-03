Российские СМИ о партнерстве зятя Трампа и Сороса

Старший советник Белого дома, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался финансовым партнером мультимиллиардера Джорджа Сороса. По сообщению The Wall Street Journal, компания Cadre, сооснователем которой является Кушнер, привлекла заимствований на 1 миллиард долларов, из которых приблизительно четверть предоставил Сорос, сообщает РИА Новости.

Ранее Кушнер не ставил общественность в известность о связях с магнатом. Карьерное продвижение Кушнера в администрации Белого дома совпало по времени с "эволюцией" американского лидера, изменившего свои взгляды на Россию и НАТО.

Как и его тесть, Джаред Кушнер занимается бизнесом в сфере недвижимости. Основанная самим Кушнером, его братом Джошуа и их деловым партнером Райаном Уильямсом фирма Cadre располагает капиталом в 100 миллионов долларов. Джордж Сорос выступил как инвестор проекта Кушнеров уже на раннем этапе, предоставив ссуду, когда предприятие нуждалось в наращивании оборотного капитала. Помимо Сороса, Кушнеры совершили заимствование еще у 19 участников рынка, включая знаменитый банк Goldman Sachs.

Тайные связи между зятем Трампа и принципиальным противником президента могут нанести образу нынешней американской администрации не меньший вред, чем обвинения в дружбе с Россией. Для американских правых и ультраправых 86-летний Сорос — живое воплощение леволиберальной политики, которая, как они считают, нацелена на разрушение традиционных ценностей и поддержку нестабильных и ненадежных союзников в ущерб традиционным связям с Израилем. В окружении Кушнера почти сразу же предприняли попытку оправдаться. Представитель чиновника адвокат Джейми Горелик заявил, что его подопечный "сократил" свою долю в компании Cadre, а кроме того, вышел из состава совета директоров. Однако из этого следует: связей с Соросом не прекратил.

Изменение политической риторики Дональда Трампа, отказ от нового взгляда на международные проблемы, смягчение в вопросе о торговых барьерах, неумение выдерживать эффективный антимиграционнный курс способны разочаровать ультраконсервативных избирателей, голосами которых республиканец был избран в Белый дом.

Джордж Сорос — идеальная фигура для того, чтобы стать символом этих произошедших исподволь перемен. Потерять самых правых избирателей значило бы для Дональда Трампа понести потерю, и нанести ему такой ущерб его противники точно не отказались бы, пишет российское агентство.