Рамиль Усубов перевел полицию на усиленный режим

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана с 5 по 25 мая будут работать в усиленном режиме. В связи с этим министр генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно приказу, в целях обеспечения общественного порядка, надежной защиты законности и правопорядка, местных жителей и туристов накануне и во время проведения IV Игр исламской солидарности все органы МВД с 5 по 25 мая будут работать в усиленном режиме.

В приказе также отмечается, что накануне и во время проведения IV Игр исламской солидарности будет увеличено число постпатрульных нарядов в общественных местах и на улицах. Охрана всех стратегических объектов, в том числе на водном, воздушном, железнодорожном транспорте, в автовокзалах, портах, метрополитене, во всех отелях, где будут оставаться дипломаты, гости и спортсмены из иностранных государств, будет усилена.