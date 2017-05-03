В бундесвере разоблачили ячейку неонацистов

Немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Об этом сообщает газета Hannoversche Allgemeine.

Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим бундесвера: он получил свидетельство беженца, а потом попытался совершить теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам. Стражи порядка обнаружили пистолет, который мужчина спрятал в аэропорту Вены, а потом поймали самого преступника.

Полицейские также задержали пятерых его пособников и провели обыски в казарме в коммуне Илькирш-Граффенштаден на северо-востоке Франции. Там они нашли ящик от штурмовой винтовки, на котором нарисована свастика, и плакат с солдатами вермахта времен национал-социализма. На стене были буквы HH (сокращение от приветствия немецких нацистов «Хайль Гитлер»).

Из-за расследования министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отменила запланированный визит в США и созвала совещание армейских командиров. Она планирует отправиться в Илькирш-Граффенштанден, чтобы контролировать ситуацию на месте.

По данным немецкой разведки, с 2011 года в рядах вооруженных сил ФРГ зафиксировано 725 случаев вероятной активности ультраправых экстремистов.