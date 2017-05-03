В Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, она продлилась более трех часов, сообщает РИА Новости.

После ее завершения лидеры подвели итоги на совместной пресс-конференции. По словам Путина, Россия и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества.

Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов. Также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

Так, по словам главы государства, Москва инвестирует 22 миллиарда долларов в строительство турецкой АЭС Аккую.

Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты.

Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, который пройдет в мае в Турции.

Также Путин затронул вопрос безопасности туристов в Турции, напомнив, что "в эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию".

"Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется", — отметил президент России.

По словам Путина, "при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".

В частности, Москва и Анкара продолжат практику межведомственных консультаций по антитеррору.

Эрдоган, в свою очередь, заверил, что результаты его переговоров с Путиным "будут видны" уже через несколько дней. По его словам, Турция находится "рядом с российскими друзьями в борьбе с терроризмом". По словам Эрдогана, "террор не признает границ".

"Нет никакого различия между терактами в Москве, в Стамбуле, в Брюсселе, в Кабуле или в Париже… Террористические организации являются общими врагами человечества, независимо от их названия, идеологии", — добавил он.

Говоря о ситуации в Сирии, оба лидера сошлись в том, что виновные в инциденте с химоружием в Хан-Шейхуне должны быть наказаны.

Эрдоган также добавил, что Анкара не допустит создания на ее границе с Сирий формирований, угрожающих нацбезопасности страны. По его словам, Турция будет предпринимать любые шаги для обеспечения безопасности своих граждан.

Также лидеры обсудили создание в Сирии зон деэскалации. По словам российского лидера, их появление укрепит режим прекращения огня.

* * *18:33

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция видят решение конфликта в Сирии только в политико-дипломатическом русле, передает ТАСС.

«Мы с господином президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил глава России на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

США поддерживают идею создания зон деэскалации в Сирии, сообщил Путин после разговора с Трампом

РФ рассчитывает, что участники встречи по Сирии в Астане примут решение о создании зон деэскалации в САР, также заявил Путин.

* * *18:13

Президенты России и Турции встретились в Сочи, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, сирийский кризис и борьбу с терроризмом, передает РИА Новости.

По словам Путина, отношения двух стран приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме. Эрдоган подчеркнул, что совместные действия Москвы и Анкары способны повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

В последние раз лидеры встречались в марте в Кремле.