Пхеньян: «Китай не должен больше испытывать наше терпение»

Северная Корея подвергла острой критике Китай, обвинив его в соглашательстве с попытками США усилить давление на Пхеньян для прекращения северокорейских ядерных и ракетных программ, передает ТАСС.

«Китаю следует задуматься над тяжелыми последствиями, к которым могут привести сегодняшние необдуманные действия, расшатывающие основы корейско-китайских отношений», — говорится в опубликованном комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) с беспрецедентной критикой в адрес Пекина.

Агентство утверждает, что ядерное оружие необходимо КНДР для защиты страны и народа, а в Китае обвиняют Пхеньян в том, что проводимые в 100 километрах от границы двух стран испытания представляют угрозу для безопасности региона.

«Если в их интересах соглашаться на усиление санкций или даже на военное вторжение в случае, если мы не откажемся от ядерного оружия, то они крайне заблуждаются в своей великодержавной логике, что мы должны пожертвовать не только своими стратегическими интересами, но и достоинством, а также правом на существование», — говорится в комментарии.

«Китай не должен больше испытывать наше терпение, ему следует спокойно взглянуть на действительность и сделать правильный стратегический выбор», — предупреждает ЦТАК.

Такая критика впервые прозвучала в КНДР в адрес Китая, который соседние государства, прежде всего США и Япония, призывают более активно воздействовать на Пхеньян, чтобы добиться прекращения его ядерных и ракетных разработок.