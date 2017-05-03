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Тереза Мэй попросила королеву о роспуске парламента

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду согласно церемониальному протоколу попросила королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов, передает телеканал Sky News.

"Я попросила о роспуске парламента… Через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра", — сказала Мэй журналистам в среду.

Королева, в свою очередь, передала премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой указана дата роспуска парламента, дата проведения выборов, а также дата начала работы нового состава парламента.

Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня; парламент это предложение поддержал. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза.

Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на четверг 8 июня, роспуск парламента произошел в 0.00 в ночь на среду 3 мая.

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