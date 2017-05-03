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Турецкий спецназ поймал террориста, убившего 278 человек

 

Задержан террорист Гаджи Туркмак, подозреваемый в участии в террористических актах на территории 59 провинций Турции, и в изготовлении взрывчатого вещества, использованного в этих террористических актах.

Как сообщают турецкие СМИ, террориста в иракском городе Арбиль задержала группа, состоящая из бойцов войск специального назначения Вооруженных сил и сотрудников национальной разведывательной организации Турции.

Сообщается, что организованные Г. Туркмаком преступления унесли жизни 278 человек. Он возглавлял группировку ТАК, считающуюся крылом террористической организации ПКК.

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