Турецкий спецназ поймал террориста, убившего 278 человек

Задержан террорист Гаджи Туркмак, подозреваемый в участии в террористических актах на территории 59 провинций Турции, и в изготовлении взрывчатого вещества, использованного в этих террористических актах.

Как сообщают турецкие СМИ, террориста в иракском городе Арбиль задержала группа, состоящая из бойцов войск специального назначения Вооруженных сил и сотрудников национальной разведывательной организации Турции.

Сообщается, что организованные Г. Туркмаком преступления унесли жизни 278 человек. Он возглавлял группировку ТАК, считающуюся крылом террористической организации ПКК.